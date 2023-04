Meteo Puglia, arriva l’anticiclone africano ma solo dopo le vacanze pasquali

FOGGIA, 05/04/2023 – (Mattia Gussoni ilmeteo.it) La prossima settimana, diciamo subito Pasquetta, ci attende un vero e proprio colpo di scena! Gli ultimi aggiornamenti hanno sostanzialmente confermato la tendenza che era emersa già ieri, che vedrebbe il ritorno di una particolare figura atmosferica.

Se per tutte le festività pasquali avremo verosimilmente a che fare con un tempo piuttosto dinamico (e nemmeno troppo caldo a dire il vero, anche se le temperature tenderanno a salire) da Martedì 11 Aprile è atteso uno stravolgimento del quadro meteorologico europeo. L’attore principale di questa svolta sarà il famigerato anticiclone africano che, dall’interno del deserto del Sahara, si allungherà verso l’Europa e il mar Mediterraneo, proprio come avviene in genere d’Estate.

Osservate la mappa qui sotto: si vede chiaramente l’avanzata dell’alta pressione e le caratteristiche intrinseche della massa d’aria in questione: si tratta di correnti calde di matrice subtropicale che provocheranno, oltre a una decisa stabilità atmosferica, caratterizzata da tanto sole, anche un aumento importante delle temperature. Anticiclone africano in rinforzo sull’Italia dopo Pasqua e Pasquetta

Il caldo si farà sentire maggiormente sul versante tirrenico e al Nord Ovest, con valori diffusamente oltre i 22-24°C durante le ore pomeridiane, come possiamo vedere dalla cartina qui sotto (colore arancio/rosso); detto in parole semplici verremo catapultati rapidamente da condizioni tardo invernali a giornate dal sapore quasi estivo. Molto dipenderà poi da come si posizionerà l’anticiclone, per i dettagli sarà dunque necessario attendere i prossimi aggiornamenti. Detto questo pare proprio aprirsi una fase climatica decisamente più soleggiata e mite rispetto a questo inizio di mese travagliato. Temperature massime previste per Martedì 11 Aprile

Durerà poi questa nuova fase? Lo scudo anticiclonico non sembrerebbe essere granitico come solitamente avviene in Estate, tanto che già da metà mese in avanti correnti più fresche e instabili potrebbero nuovamente insidiarlo, riuscendo probabilmente a far breccia, con il rischio di temporali che, se tutto fosse confermato, si eleverebbea partire dalle regioni settentrionali. Non resta che seguire passo passo l'evoluzione di questa interessante e movimentata fase primaverile.