Meteo Puglia, previsti freddo e acquazzoni per Pasqua e Pasquetta

FOGGIA, 05/04/2023 – (Stefano Rossi ilmeteo.it) La Settimana Santa proseguirà fino a Pasqua all’insegna dei vortici depressionari. Da Mercoledì 5 saranno due in serie i cicloni che porteranno pioggia e neve su parte del nostro Paese.

Come ogni Primavera che si rispetti, anche quella attuale sta mettendo in evidenza le sue tipiche caratteristiche di forte dinamicità. Le alte pressioni sono tornate ad allontanarsi dal Bel Paese e il caldo dei giorni scorsi sembra ormai già solo un ricordo. Insomma, l’altalena continua. Nella mappa che vi proponiamo sotto, si noti come a governare il quadro meteo-climatico siano attualmente i cicloni polari (lettera B) che si alternano con puntuale regolarità sull’area mediterranea, coinvolgendo anche l’Italia. Configurazione sinottica prevista per Mercoledì 5 Aprile

Un primo vortice, sopraggiunto nel corso di Lunedì 3 Aprile, si sta ormai allontanando verso le terre elleniche, ma un secondo è già pronto ad entrare in azione, con l’intento di provocare un nuovo peggioramento nella giornata di Mercoledì 5 Aprile, quando già dal mattino il tempo peggiorerà al Sud e su parte del Centro, con il ritorno di piogge, temporali e anche della neve sui rilievi fino a quote molto basse per il periodo (4/500 metri).

La cartina che vi mostriamo qui sotto evidenzia la distribuzione e gli accumuli di precipitazioni previsti proprio per Mercoledì 5 Aprile: nelle aree colorate in blu scuro potranno anche cadere fino a 40 mm di pioggia (40 litri per metro quadrato), mentre nelle zone colorate in azzurro i fenomeni risulteranno più scarsi.Il tempo si manterrà più tranquillo sulla Toscana e soprattutto al Nord dove l’elemento di spicco sarà tuttavia il freddo di notte e nelle prime ore del mattino, con valori che raggiungeranno la soglia del gelo (0°C). Precipitazioni previste per Mercoledì 5 Aprile

Questa dicotomia sul fronte meteo tra il Nord, la Toscana e il resto del Paese proseguirà sicuramente fino a sera, mentre il maltempo darà segnali di parziale attenuazione solamente durante la successiva notte. Giovedì 6 infatti sarà una giornata tutto sommato asciutta e in parte soleggiata per tutti, anche se continuerà a fare molto freddo di notte al Nord e nelle vallate più interne del Centro. Nemmeno il tempo di prendere un po’ di respiro ed ecco che il terzo ciclone della settimana si preparerà ad attraversare l’Italia.

Lo farà Venerdì 7 Aprile provocando un peggioramento dapprima al Nordovest, poi rapidamente verso le regioni del Centro, in particolare quelle tirreniche. Nel pomeriggio verranno infine coinvolte anche alcune zone del Nordest.

Attenzione alla neve che potrà cadere sia sui rilievi alpini, sia su quelli appenninici del Centro, fino a quote collinari.

Questo terzo vortice ciclonico riuscirà a condizionare in parte anc he il tempo nei giorni di Pasqua e Pasquetta , mantenendo così, almeno su alcune regioni, una lieve instabilità atmosferica. Ombrelli a portata di mano anche per la Domenica di Pasqua, quando il ciclone sarà ancora attivo sul Mediterraneo: ci aspettiamo condizioni di maltempo al Centro-Sud e sulla Sicilia, con il rischio di forti rovesci anche a carattere temporalesco specie sul versante tirrenico. Ma su questo vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti. ilmeteo.it