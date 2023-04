Miramare Manfredonia. “Il terreno di gioco? Bello ma non balla”

www.statoquotidiano.it. Manfredonia, 05 aprile 2023. Ricorderete tutti, tifosi e non del Manfredonia Calcio 1932, che il 2 agosto 2022, avendo rilevato, da diverse settimane, la sospensione dei lavori allo stadio Miramare, scrissi un articolo, sulla testata “StatoQuotidiano”, dal titolo “Campa cavallo che l’erba resta”.

Ero perfettamente consapevole della sottile ironia del titolo ma il contenuto dell’articolo, in verità, voleva semplicemente indurre ad una riflessione sul procrastinarsi dei lavori allo stadio che avrebbero certamente prorogato la data della sua utilizzabilità e, pertanto, fungere da sprono alla ripresa dei lavori, nell’interesse, non solo della prima squadra ma del settore giovanile e della scuola calcio.

Ricorderete tutti che la risposta della società “Manfredonia Miramare”, a quell’articolo, fu uno scarno comunicato nel quale, mi si accusava di avere scarsa passione per i colori del Manfredonia Calcio e di fare sensazionalismo giornalistico.

Quel comunicato, a firma del legale rappresentante della società Manfredonia Miramare, neo costituito ramo d’azienda della società Manfredonia Calcio 1932, venne pubblicato sulla pagina facebook del Manfredonia Calcio, evidentemente, per conferirgli il massimo clamore e visibilità e perché no, per mettere alla gogna chi, come me, evidentemente percepiva che vi fossero dei problemi nell’esecuzione dei lavori di sostituzione del terreno di gioco sintetico dello stadio Miramare.

Mi sono detto: il tempo è galantuomo ed in effetto tale è stato.

Solo giovedì 30 marzo 2023, quindi, esattamente, con un ritardo di 7 mesi rispetto alle promesse, è stato finalmente completata la posa in opera del terreno di gioco in erba sintetica che, devo ammetterlo, fa davvero bella mostra di sé ed ha ulteriormente amplificato la bellezza del nostro stadio.

In questi giorni l’ennesima interrogazione consigliare in seno al consiglio comunale di Manfredonia, sulle sorti dello stadio Miramare e su quanto tornerà disponibile per lo svolgimento di gare ufficiali. Risposte, come al solito, generiche ed evasive che nulla aggiungono alle domande che in tanti si pongono senza ottenere risposte.

Poiché tutti i tifosi si aspettavano che il Manfredonia Calcio, che attualmente si allena a Trani, dopo il completamento dei lavori potesse tornare ad allenarsi nel proprio stadio, in vista del più che probabile (si spera di no), playoff, ho ritenuto utile interrogare per iscritto ed a mezzo stampa, il legale rappresentante della società “Manfredonia Miramare”.

In caso contrario, sarebbe cosa gradita, credo da tutti, conoscere una volta per tutte, quali siano i motivi ostativi. Sono convinto che una verità amara possa essere apprezzata più di tante “mezze verità”, almeno questo è il mio punto di vista.

Resto in attesa di una risposta, non solo io, ma una intera città.

La deve ai tifosi ed una intera città che vorrebbe solo poter vivere l’emozione di una gara con i propri campioni matematicamente primi in classifica, su di un terreno di gioco spettacolare e nella famosa fossa dei Leoni dello stadio Miramare.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia, 05 aprile 2023.