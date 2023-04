Nei primi 3 mesi del 2023 64 persone aggredite da cani, 11 i bambini

FOGGIA, 05/04/2023 – Nei primi tre mesi del 2023 sono state 64 persone aggredite da cani lasciati liberi per strada o nei parchi da inizio 202 di cui 11 bambini.

Dei 53 adulti aggrediti 24 sono finite in ospedale con ferite profonde, mentre altri se la sono cavata con prognosi comunque spesso non inferiori ai 20 giorni. Dei bambini aggrediti i casi gravi sono stati 6 mentre 5 hanno riportato morsicature lievi. E nelle aggressioni tra cani lasciati liberi sobbiamo inserire anche il dato dei cani feriti e morti che si attesta a 154 da inizio 2023.

“Abbiamo volutamente fornito un dato aggregato per far vedere nel suo complesso quanti siano i casi di aggressione di cani lasciati liberi e far capire che il problema è veramente grave e il govrno deve intervenite inasprendo le pene”. Questa la dichiarazione degli animalisti di AIDAA a commento dei drammatici dati sulle aggressioni nel primo trimestre 2023 di cani lasciati liberi sia alle persone che agli altri cani.