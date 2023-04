Nicola Grieco ambizioso a Rai Sport: “Ora uno stadio nuovo, con negozi e centro commerciale”

www.statoquotidiano.it, Cerignola, 05 aprile 2023. Nicola Grieco, Presidente dell’Audace Cerignola, ha recentemente espresso la propria soddisfazione riguardo al progetto ambizioso che ha portato la squadra dalla Prima Categoria alla Serie C.

Durante un’intervista con Rai Sport, Grieco ha sottolineato la promessa che aveva fatto alla città di portare l’Audace in una lega superiore, la Serie C, e ha dichiarato che i risultati sono stati conseguiti.

Ora, il presidente ha in mente un nuovo progetto per la costruzione di uno stadio completamente nuovo che comprenda un’area giochi, negozi e un centro commerciale. Secondo Grieco, questo progetto non si limiterebbe a un semplice campo sportivo, ma sarebbe un’opera completa e complessa che andrebbe aldilà della pura funzione sportiva. Il nuovo stadio, infatti, sarebbe un’attrazione per la città e per i suoi abitanti.

In sintesi, il progetto del nuovo stadio dell’Audace Cerignola rappresenta una visione a 360 gradi che punta a creare un’esperienza multisensoriale per i tifosi, i residenti e i visitatori della città, un’opera che va aldilà del calcio e che contribuirà allo sviluppo dell’area in cui sarà realizzata.