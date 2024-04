Budapest, Salis non è un'eroina, difenderemo i nostri magistrati

ANSA. Il portavoce del Primo Ministro ungherese, Viktor Orban, ha preso di mira Ilaria Salis e suo padre con feroci critiche.

In un video pubblicato su X, Zoltan Kovacs ha respinto l’idea che Ilaria Salis sia un’eroina, sostenendo invece che lei e i suoi “compagni” abbiano perpetrato atti di violenza barbara contro cittadini ungheresi. Kovacs ha sottolineato che le azioni di Salis non sono altro che un’aggressione premeditata, e ha promesso di difendere la reputazione e l’integrità della magistratura ungherese da qualsiasi accusa politica, nonostante le proteste della sinistra.

Secondo Kovacs, il padre di Ilaria Salis ha alimentato la polemica trasformando il caso di sua figlia in una questione politica e diffondendo accuse infondate. Kovacs ha citato l’ampia copertura mediatica internazionale e le visite del padre di Salis al Parlamento europeo come prova del suo intento politico. Ha inoltre accusato il padre di essere sorpreso di fronte alle risposte politiche alle sue accuse infondate.

Kovacs ha infine suggerito al padre di Ilaria Salis di riflettere su come sua figlia si sia trovata coinvolta in un simile incidente, sottolineando che questo non è un evento isolato e che ci sono precedenti simili.

Le dichiarazioni di Kovacs sono state accompagnate da immagini di violenze precedenti, utilizzate per sostenere la sua posizione e rafforzare le sue argomentazioni.

Lo riporta l’Ansa.