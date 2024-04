FOGGIA – Sono tornati disponibili per l’acquisto i biglietti per il collegamento diretto in treno sulla linea Caserta-Benevento-Ariano-Foggia, che sarà ripristinata a partire da lunedì 8 aprile, senza dover percorrere alcuna tratta con bus sostitutivi da Foggia o Benevento.

Contestualmente, i passeggeri che hanno effettuato l’acquisto del biglietto prima di ieri (data in cui è stata riaperta la vendita) sono stati informati del cambiamento della modalità di viaggio, attraverso i tradizionali canali di comunicazione alla clientela di Trenitalia.

Tutto questo perché sono praticamente conclusi i lavori di messa in sicurezza nella galleria Starza di Ariano Irpino, danneggiata il 12 marzo scorso da una frana partita dall’aeratore situato a monte.

Sono in corso, in effetti, solo verifiche tecniche per essere certi che tutto sia in ordine e in condizione di garantire la sicurezza del transito dei treni Freccia e Intercity a partire da lunedì prossimo.

Diversi sensori sono stati posizionati lungo la galleria, che misura poco più di due chilometri, e sono già transitati sulla rete ferroviaria i mezzi di servizio. Con risultati del tutto rassicuranti.

In effetti Rfi, di fronte ai disagi provocati dalla frana e alle pressanti richieste soprattutto dell’utenza pugliese, ha impresso un’accelerata ai lavori avviati subito dopo il 12 marzo scorso, fino ad impiegare 70 persone, tra operai e tecnici.

In un primo momento era stata indicata la data del 14 aprile per l’ultimazione dei lavori; ma già in occasione della visita al cantiere di Starza del Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Ferrante era stata avanzata l’ipotesi di un’anticipazione di alcuni giorni.

Con il ripristino dei collegamenti, Rfi non cesserà di monitorare l’area interessata dalla frana.

Fino a quando non sarà realizzata la rete dell’Alta Capacità che collegherà la Campania con la Puglia questa rete ferroviaria continuerà a svolgere una funzione fondamentale. Nulla va trascurato, pertanto, per la sicurezza.

Va riconosciuto, ovviamente, a Rfi l’impegno per eliminare un disagio che rischiava di provocare anche ingenti danni economici ad aziende del territorio.

In questa occasione, naturalmente, ha dato i suoi buoni risultati la collaborazione tra Rfi e Comune di Ariano Irpino per quanto riguarda l’accesso dei mezzi nell’area della frana in proprietà private senza ostacoli.

Il movimento franoso si era verificato il 12 marzo scorso all’interno della galleria Starza, situata tra i territori di Ariano Irpino e Montecalvo.

Uno smottamento interno alla galleria – come evidenziato subito da Trenitalia – sarebbe stato alla base della frana di un pozzo di areazione, con lo scivolamento sulla rete ferroviaria di detriti, tanto da danneggiare anche la struttura.

L’attenzione dei tecnici si concentrò anche sugli altri aeratori (tutti risalenti alla costruzione della ferrovia nel 1869) dislocati lungo il tratto ferroviario che corre in galleria per circa tre chilometri.

Un monitoraggio necessario per prevenire qualsiasi altro rischio di crollo.

Il cantiere fu insediato a pochi metri dall’imbocco della galleria, sul versante che si affaccia verso Montecalvo Irpino e Castelfranco in Miscano.

La chiusura del tratto ferroviario per circa un mese ha provocato non pochi disagi ai trasporti.

La linea Caserta-Benevento-Ariano-Foggia assicura, infatti, l’unico collegamento su ferro lungo l’asse Tirreno- Adriatico. Di qui l’importanza di pervenire nei tempi annunciati alla realizzazione della tratta dell’Alta Capacità, Napoli-Bari, con lo scalo attrezzato Hirpinia, in valle Ufita.