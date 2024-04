Manfredonia, Amministrative 2024: c’è intesa tra PD e M5s. Fatone? No. Civiche csx: avanti con La Marca

Manfredonia. Il Pd e il Movimento 5 Stelle hanno trovato l’intesa per le Amministrative 2024 a Manfredonia.

Questa l’indiscrezione raccolta da StatoQuotidiano.it.

Il nome del candidato non sarebbe quello di Raffaele Fatone. Tante le ipotesi per il candidato dell’asse giallorosso, compreso quello del già parlamentare Michele Bordo. Ma non sembrerebbe al momento plausibile come pista. Nei giorni scorsi si era ipotizzata anche un’alleanza (tramontata) con la coalizione del candidato a sindaco Antonio Tasso.

Poi: le civiche di centrosinistra (CON, Molo 21, Progetto Popolare, Manfredonia Civica, tutti pronti ad unirsi con civiche con proiezione centrosinistra con un proprio candidato. Il nome è quello di Domenico La Marca.

I citati movimenti, le possibili liste, stanno dunque convergendo su un nome che, forzature o meno, accontenterebbe un po’ tutti. Saltata l’ipotesi dell’architetto Michele Prencipe, svanita quella dell’avvocato Matteo Ognissanti, tramontata l’altra che riportava all’avvocato Vincenzo Muscatiello, la quasi ufficialità per il candidato del campo civico con proiezione centrosinistra è quello del dottor Domenico La Marca. Si attende la conferma ufficiale. Questo nonostante la bocciatura di Zingariello e Riccardi.

Domani ci dovrebbe essere l’ufficialità.