FOGGIA – Marocco-Svezia: l’anticiclone africano ‘Narciso’ è in procinto di invadere gran parte del Vecchio Continente, fino all’estremo Nord: arriverà la sabbia del deserto in Scandinavia e inizierà l’Estate in Germania e Polonia. Il caldo raggiungerà anche la Russia e, ovviamente, l’Italia.

Abbiamo chiesto ad Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, cosa sta succedendo.

Stiamo per vivere una situazione straordinaria: l’anticiclone nordafricano si sta espandendo dal Marocco verso la Spagna e la Francia con temperature già in forte aumento e un po’ di pulviscolo sahariano nei cieli. Ma dai prossimi giorni Narciso inizierà a fare sul serio su gran parte dell’Europa.

Cosa accadrà dal weekend?

Dal weekend l’anticiclone africano conquisterà anche l’Italia e, in modo estremo e più intenso, le regioni alpine, la Germania e la Polonia. Una configurazione rara, ma che sta diventando sempre più frequente con i Cambiamenti Climatici in atto.

Il Riscaldamento Globale è sempre più una realtà?

Proprio così, il Riscaldamento Globale porterà, nel cuore del Continente, valori termici fino a 18°C oltre la media del periodo; ecco alcuni esempi: Berlino normalmente ad inizio Aprile registra massime sui 12°C, il termometro raggiungerà 28-30°C tra Domenica e Lunedì! Come in un infuocato Luglio!

Ci sono altre nazioni europee che saranno colpite da questo caldo eccezionale?

Senz’altro: pure in Polonia e nella confinante Bielorussia i termometri voleranno in alto, facendo assaggiare l’Estate anche ai popoli del Baltico. A Mosca, infine, raggiungeremo 22°C contro il clima aprilino che indica una media di 9°C, avremo ben 13 gradi in più!

In Italia cosa succederà nei prossimi giorni?

Tornando in Italia, il caldo anomalo si farà sentire soprattutto tra il weekend e Lunedì con picchi di 30°C anche nei fondovalle alpini: tutta la fascia alpina vivrà una fase tipica di luglio con lo zero termico fino a 4200 metri; ricordiamo che il record estivo è di circa 5200 metri, ad inizio Aprile saliremo quindi quasi sulla cima del Cervino per trovare lo zero termico, una follia.

Questo caldo fuori stagione disegna un quadro preoccupante?

Purtroppo. E’ un quadro rosso fuoco, di caldo anomalo, da piena ondata di calore ad inizio Aprile che non lascia presagire niente di buono per la prossima Estate.

In Italia, oltre al caldo, ci sarà il sole ovunque nel weekend?

In pratica sì ma, per cercare il pelo nell’uovo, avremo ancora la possibilità di locale pioviggine in Liguria nelle prossime ore e di un deciso aumento di velature ‘sabbiose’ verso il Nord-Ovest da Domenica sera. Per il resto avremo tempo bello, le temperature saranno più calde nei fondovalle alpini e lontano dal mare.Weekend con l’anticiclone Narciso ancora più forte

Weekend con l’anticiclone Narciso ancora più forte

Conclusioni?

Vivremo, da Nord a Sud, il primo weekend d’Estate ad inizio Aprile: il proverbio ‘Aprile non ti scoprire’ non vale più, ormai ogni anno possiamo fare la prova costume già pochi giorni dopo Pasqua.