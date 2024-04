Foggia. “In merito alla annosa questione della gestione dei parcheggi e della sosta tariffata in città, dopo la nostra presa di posizione come consiglieri di Centrodestra attraverso accessi agli atti, interpellanze e note a mezzo stampa finalmente qualcosa si muove. Purtroppo la montagna ha partorito il topolino e la toppa è peggiore del buco vista la recente delibera di Giunta Comunale sulla sosta a pagamento la quale, per risolvere le inadempienze contrattuali della GPS e i numerosi disservizi creati ai cittadini, stabilisce come unico vero provvedimento, che doveva essere già un’ovvietà del servizio stesso, la possibilità di avere il giusto minutaggio laddove si paghi un importo superiore all’ora intera”.

“Nulla invece viene previsto per il furto dei parcometri che non danno il resto se il cittadino vuole rimanere per un orario prestabilito. Quindi nessun favore concesso agli utenti.

Inoltre le cosiddette agevolazioni per pacchetti di dipendenti e per gli universitari sono semplicemente un copia e incolla di quelle previste in epoca di centrodestra dove invece l’abbonamento annuale per gli studenti era di 50 euro a fronte dei 100 stabiliti oggi. Gli aspetti gravi sono rappresentati dall’aumento delle zone di sosta a pagamento in altre zone della città e dall’aumento fino alle ore 24 della sosta a pagamento nelle zone del centro, via Dante, parcheggio “La Maddalena”, c. so Cairoli, p.zza Marconi, L. go degli Scopari e limitrofi a danno dei proprietari dei locali che già soffrono una crisi economica non indifferente.

Una vera e propria concessione in favore del gestore contro gli interessi dei cittadini e dei commercianti. E la riduzione degli abbonamenti per i residenti? Con il centrodestra si aveva un abbonamento di 350 euro a fronte dei 550 attuali. E una riduzione o un abbonamento agevolato per i commercianti che hanno la necessità di sostare tutta la giornata? O ancora una riduzione per gli utenti dell’unica area mercatale con stalli blu ovvero quella del Rosati? Ma soprattutto perché non si parla del riassorbimento del personale rimasto senza lavoro?”.

“Attualmente ci sono solamente 4 ausiliari per turno in una città di circa 160.000 abitanti ed è impossibile garantire il controllo tanto meno elevare multe per le infrazioni il cui introito è interamente a favore del Comune, multe che sono rimaste a livelli irrisori senza alcun miglioramento del servizio che in questi termini continuerà ad essere scadente. Attendiamo con attenzione i grandi annunci della conferenza stampa ma chiariamo sin d’ora che non lasceremo soli cittadini, commercianti e gli ex dipendenti rimasti a casa”.

Così da una nota dei gruppi consiliari: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista Di Mauro, Prima Foggia.