SP70 Foggia - Manfredonia. "Strada? E Marte! Incidenti, auto distrutte, disagi per vigilanza, lavoratori e 118"

Foggia – Manfredonia. “Strade? Questi sono crateri. Sembra di stare su Marte. Ogni giorno c’è il rischio di incidenti, rottura di auto e mezzi. Per non parlare dei disagi per i lavoratori, i mezzi di soccorso, le guardie giurate durante gli interventi nell’area.

La notte e con il maltempo poi diventa una vera e propria odissea. Da almeno 5 anni siamo stati dimenticati da tutti. E’ assurdo. E’ inconcepibile per un paese civile”.

Protesta di alcuni cittadini per le condizioni della Strada Statale 70, in agro di Foggia, al confine con Manfredonia.

