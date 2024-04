Tasso: “Grande passione e impegno per una rinascita di Manfredonia. Ex Amministratori? Non ci interessano”.

Così a StatoQuotidiano.it il già onorevole Antonio Tasso, presentando la sua candidatura a sindaco di Manfredonia, a capo di una coalizione con 4 liste civiche.

Grande passione, grande impegno per una riqualificazione ed una rinascita della Città. Condizione sine qua non per far parte del progetto politico della coalizione (che include quattro liste: Agiamo, Sipontum, Noi siamo Manfredonia, Antonio Tasso sindaco) è condividere il progetto che è già strutturato.

“Avremmo difficoltà ad interagire con ex-amministratori, perché andranno affrontate delle criticità che avranno bisogno di determinate azioni che, probabilmente, non si potrebbero fare con chi le ha causate”.

“C’è necessità di accedere ai documenti per conoscere la situazione debitoria e delle risorse disponibili. Poi ci sono tante piccole iniziative che possono permettere di introitare nel Comune delle risorse e dare sollievo alle casse di Manfredonia. Poi c’è bisogno di recepire fondi, quelle risorse che sono disponibili a livello di PNRR, di fondi regionali, di fondi nazionali. Ci vuole una squadra che li vada a scovare, che partecipi ai bandi e che li recepisca“, dice Tasso.

“Nelle varie situazioni in cui ci siamo trovati, anche nella consiliatura 2015-19, abbiamo recuperato delle competenze, delle esperienze, delle conoscenze che ci potranno essere utili per evitare degli errori, per affrontare queste criticità, tentare di risolverle e vedere finalmente una Manfredonia che sia splendida per come merita”.

“Ho parlato di opportunità di lavoro, di cosa c’è da fare nelle zone industriali, nella retroportualità, per quanto riguarda i commercianti, gli artigiani… tante situazioni per migliorare la vita delle persone e, di conseguenza, migliorare le condizioni economiche dell’Ente (Comune)”, ha detto Tasso.

“Le interlocuzioni con altre forze politiche sono naufragate perché è legittimo avere posizioni diverse. Ci siamo seduti a vari tavoli. Per il momento non si è trovato un accordo con altre forze politiche. Le cose cambiano ad horas: ieri c’era un accordo che stava per essere fatto, oggi (senza citare le forze politiche) è stato tutto messo in discussione”.

E’ vero che (l’ex presidente del Consiglio) Conte ha dato il beneplacito per un accordo congiunto con il Movimento 5 Stelle? “Ho l’onore di avere un’amicizia con il presidente Conte. E’ di dominio pubblico che ci siamo incontrati giorni fa a casa sua e lui mi ha detto: ‘Antonio, hai il mio ok per la tua candidatura’. Però il presidente Conte è colui che dirige il Movimento, poi ci sono le realtà locali che, evidentemente, la pensano diversamente”.