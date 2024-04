Antonio Galli, 54 anni, ex segretario generale della Comunità Montana del Gargano e attuale dirigente regionale, si presenta come il candidato sindaco della coalizione Manfredonia 2024.

“È essenziale restituire alla comunità un principio guida, un approccio che sia immune da ciò che abbiamo osservato negli ultimi anni. Ho accettato questa candidatura per non voltare le spalle alla mia città in un momento così critico”, afferma Galli. “Non ambisco a essere un ‘messia’; il nostro obiettivo è una ferma determinazione nel ristabilire fiducia tra i cittadini e le istituzioni locali, e nell’implementare un governo forte e incisivo per dare a Manfredonia l’equilibrio e lo sviluppo che merita. Il nostro programma si fonda sull’etica della legalità. Tutti i candidati delle nostre liste aderiranno all’appello di Avviso Pubblico e Libera per condannare ogni forma di influenza da parte della criminalità organizzata.”

Galli, figlio del giudice Alessandro Galli, vuole anche promuovere una riqualificazione completa della città. “Manfredonia necessita di una trasformazione a 360 gradi: una riqualificazione etica, legale, culturale, urbana e socio-economica.” Lo riporta L’Immediato.

Quanto alle elezioni di giugno, nonostante le recenti indagini della Procura, Galli è convinto che sia giusto recarsi alle urne. “Il ministero dell’Interno sta monitorando attentamente la situazione a Manfredonia. Al di là di tutto, è fondamentale sottolineare l’importanza dell’espressione democratica del voto. I cittadini votano per eleggere i loro rappresentanti, i quali devono poi agire con trasparenza ed etica legale, accantonando qualsiasi altra logica.”