L'inchiesta a Bari, 'così ci pagavano per il voto'

I due testimoni consegnano anche un numero di telefono riferendo che una donna li aveva contattati “una settimana prima delle elezioni per chiedere loro di passare dal comitato” elettorale. In quell’occasione i due consegnano i documenti e ricevono “le indicazioni sul voto da tributare…alla candidata Maurodinoia alle regionali, con l’intesa che sarebbero stati richiamati dopo le elezioni per ricevere il compenso pattuito in euro 50 pro capite“.

Denaro che, hanno raccontato i due testimoni, sarebbe poi stato effettivamente consegnato a loro come “ad altri elettori in quello stesso frangente“.