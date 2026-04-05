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Home // Prima pagina // Aggredita sul bus davanti al figlio: donna presa a cinghiate da due minori. “Salva per miracolo”

VIOLENZA SUNSHINE Aggredita sul bus davanti al figlio: donna presa a cinghiate da due minori. “Salva per miracolo”

"Li ho urtati, è vero. Ma ho chiesto subito scusa. Non è bastato", ha raccontato la 34enne, descrivendo i momenti di paura vissuti davanti al figlio in lacrime.

SUNSHINE OSMAN, PH OPEN

SUNSHINE OSMAN, PH OPEN

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Aprile 2026
Prima pagina //

Un tragitto quotidiano si è trasformato in un incubo per Sunshine Osman, 34enne di origine nigeriana residente ad Alessandria, vittima di una violenta aggressione su un autobus diretto a Spinetta. La donna è stata picchiata brutalmente da due minorenni sotto gli occhi del figlio, dopo un banale incidente causato da una frenata improvvisa del mezzo.

Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato quando il bus, affollato e senza posti a sedere, ha frenato bruscamente. La donna, in piedi, ha perso l’equilibrio finendo accidentalmente contro due ragazzi. Nonostante le immediate scuse, la reazione dei giovani è stata spropositata.

«Li ho urtati, è vero. Ma ho chiesto subito scusa. Non è bastato», ha raccontato la 34enne, descrivendo i momenti di paura vissuti davanti al figlio in lacrime. Dalle parole si è passati rapidamente alla violenza: i due minorenni hanno iniziato a insultarla e poi a colpirla, fino a quando uno di loro ha sfilato la cintura utilizzandola come arma.

«Mi hanno colpito ovunque, sulla pancia e sulle gambe. Ho lividi dappertutto. Più chiedevo “perché”, più aumentava la loro furia», ha aggiunto la donna.

L’aggressione è proseguita anche dopo che il pullman si è fermato. La vittima è stata trascinata fuori dal mezzo e colpita nuovamente a cinghiate, mentre il figlio assisteva alla scena gridando e chiedendo aiuto.

Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha posto fine alla violenza. «Non smetterò mai di ringraziare i poliziotti, mi hanno salvato la vita», ha dichiarato la donna, che è stata poi trasportata in ospedale dove ha ricevuto le cure necessarie.

I due aggressori, entrambi minorenni, sono stati identificati e denunciati. L’episodio riaccende l’attenzione su sicurezza e violenza nei mezzi pubblici, oltre che sulla crescente aggressività tra i più giovani. Lo riporta open.

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