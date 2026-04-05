Alluvione in Capitanata, la Caritas di Foggia in campo per gli sfollati di Borgo Incoronata

FOGGIA – Dopo l’alluvione che ha colpito la Capitanata, causando gravi disagi in diverse aree della provincia, si attiva la macchina della solidarietà. La Caritas Diocesana di Foggia-Bovino è intervenuta a sostegno delle 16 famiglie sfollate di Borgo Incoronata, tra le zone maggiormente colpite dall’emergenza.

Già nella giornata di sabato 4 aprile, i volontari hanno provveduto alla consegna dei primi beni di prima necessità: materassi, cuscini, lenzuola, coperte, oltre a indumenti come intimo, calze e pigiami, destinati sia agli adulti che ai bambini. L’intervento è stato reso possibile grazie al supporto logistico di un mezzo messo a disposizione da AMIU e del furgone della Caritas, oltre che alla collaborazione con la vicesindaca di Foggia, Lucia Aprile, e i volontari della Caritas parrocchiale di Borgo Incoronata.

Non solo beni materiali: la Caritas garantirà anche i pasti alle famiglie coinvolte. Nella serata di oggi è prevista la distribuzione della cena, mentre per la domenica di Pasqua sarà servito anche il pranzo, che si concluderà con un gesto simbolico di vicinanza, la consegna delle tradizionali colombe pasquali. Il servizio sarà realizzato in collaborazione con la Croce Rossa.

L’impegno, fanno sapere dalla Caritas Diocesana, proseguirà anche nei prossimi giorni con ulteriori interventi a supporto della popolazione colpita.

Nel frattempo, è stato attivato anche un punto di raccolta per i cittadini che intendono contribuire. La raccolta si svolge presso il negozio “Kaire”, in corso Vittorio Emanuele II, 130, a Foggia, dalle ore 9:00 alle 13:00 (previo contatto telefonico al numero 0881 776835).

Tra i beni richiesti figurano: materassi, cuscini, lenzuola, coperte, pigiami, calze, intimo, oltre a strumenti utili per la pulizia come scope, palette, tira-acqua, stivali antipioggia e guanti.

Il materiale raccolto sarà immediatamente distribuito dai volontari della Caritas parrocchiale di Borgo Incoronata alle famiglie in difficoltà.