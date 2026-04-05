Nuova stagione senza regole uniformi. Comuni in ordine sparso, gare frenate dai maxi indennizzi. E intanto il sistema continua a favorire chi già c’è.

L’estate 2026 si apre con un paradosso tutto italiano: le spiagge vanno a gara, ma senza una legge chiara e uguale per tutti. Dopo anni di rinvii e compromessi politici, manca ancora un “bando tipo” nazionale capace di uniformare criteri, costi e procedure. Il risultato è un mosaico normativo frammentato. Regioni e Comuni procedono in autonomia, costruendo bandi spesso diversi tra loro. In questo scenario incerto, a prevalere non è necessariamente chi offre il miglior servizio, ma chi ha più forza economica o chi riesce a muoversi meglio tra regole poco definite.

Il vero nodo, però, è rappresentato dagli indennizzi. Nei bandi locali si stanno moltiplicando richieste di compensazioni milionarie a favore dei concessionari uscenti, per coprire strutture e investimenti realizzati negli anni. Sulla carta, una tutela legittima. Nella pratica, un ostacolo enorme. Chi vuole partecipare alle gare si trova davanti a cifre proibitive: oltre al costo della concessione, deve accollarsi indennizzi spesso altissimi. Questo scoraggia nuovi operatori e riduce drasticamente la concorrenza.

Di fatto, il sistema rischia di blindare le posizioni esistenti, trasformando le gare in una formalità.

Mentre tra privati si muovono milioni di euro, allo Stato resta una quota minima. In molti casi, i canoni concessori continuano a essere estremamente bassi, arrivando anche a poche migliaia di euro l’anno. Il paradosso è evidente: beni pubblici di altissimo valore economico – le spiagge italiane – generano entrate marginali per le casse pubbliche, mentre il vero flusso di denaro si sposta tra operatori privati.

Una distorsione che da anni è al centro del dibattito politico, ma che ancora non ha trovato una soluzione strutturale.

L’assenza di una normativa nazionale chiara ha prodotto un effetto immediato: ogni Comune interpreta le regole a modo proprio. C’è chi accelera con i bandi, chi rinvia, chi introduce criteri stringenti e chi invece costruisce gare più “morbide”. Il rischio è quello di creare disuguaglianze territoriali e contenziosi legali.

Per gli operatori del settore, questo significa navigare a vista, senza certezze su tempi, costi e regole del gioco. Estate 2026: cosa troveranno i bagnanti. Per i turisti, almeno nell’immediato, cambierà poco. Gli stabilimenti resteranno in gran parte gli stessi e i servizi continueranno a funzionare.

Ma sotto la superficie, il sistema è tutt’altro che stabile. Il rischio è che il caos normativo e i costi elevati si riflettano nel tempo sui prezzi, sulla qualità dei servizi e sugli investimenti futuri. L’Italia continua a rimandare una riforma organica delle concessioni balneari. Tra pressioni europee, resistenze interne e interessi economici consolidati, il settore resta in una zona grigia. E così, anche nell’estate 2026, il mare resta lo stesso. Ma le regole che lo governano continuano a essere incerte.