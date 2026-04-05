Aveva solo 16 anni e tanti sogni davanti a sé. Damiano Atzeni è una delle vittime del tragico incidente avvenuto nella serata di venerdì, poco dopo le 23, in via Tuscolana, alla periferia est di Roma.

Un ragazzo come tanti, con la voglia di crescere e migliorarsi. Lo raccontano anche le parole che aveva affidato ai social:

«Aspiro solo a migliorare, a essere migliore di ciò che ero prima. Spesso ho perso tempo, certe volte la testa, ma non ho mai perso i miei valori».

La vita a Roma e le origini

Damiano viveva nella Capitale, dove si era trasferito da Genzano insieme ai genitori, di origine calabrese. Una quotidianità fatta di amici, scuola e progetti, interrotta improvvisamente in una serata che doveva essere come tante altre.

Stava raggiungendo la sua comitiva nel parcheggio di un supermercato in via Anile, a Vermicino. Era a bordo di una Fiat 500 guidata da un amico 19enne.

Lo schianto

Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto si è scontrata violentemente con un’altra vettura su cui viaggiavano una donna di 51 anni, Patrizia Trabucco, e le sue due figlie.

L’impatto è stato devastante. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre dalle lamiere le persone coinvolte. La donna ha perso la vita, mentre le due bambine sono state ricoverate in gravi condizioni al policlinico Umberto I.

Ferito anche il conducente della seconda auto, trasportato al policlinico Tor Vergata, dove sono stati effettuati gli accertamenti per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze.

Nel luogo dell’incidente, il ricordo di Damiano si è trasformato in un gesto semplice ma carico di significato: un mazzo di rose azzurre e un lumino. Gli amici lo descrivono come «un bravo ragazzo», capace di lasciare un segno anche in chi, con il tempo, si era allontanato. Sui social, i messaggi si moltiplicano. Parole piene di dolore e incredulità: «Scriverti in un post che mi manchi mi fa strano… non avrei mai immaginato una cosa del genere. Rimarrai sempre nel mio cuore».

Secondo una prima ricostruzione, le due auto viaggiavano in direzioni opposte lungo via Tuscolana. All’altezza dell’incrocio con via Anile, regolato da semaforo, sarebbe avvenuto l’impatto. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire le responsabilità: da verificare se uno dei veicoli sia passato con il rosso, se ci siano stati problemi al semaforo o se la velocità abbia avuto un ruolo determinante. La morte di Damiano e della 51enne ha profondamente colpito la comunità locale. Due vite spezzate in pochi istanti, in una serata che doveva essere fatta solo di amicizia e spensieratezza. Lo riporta leggo.it.