“Cristo del Gargano”: visione, territorio e futuro. A Manfredonia il convegno sul grande progetto simbolo del territorio

MANFREDONIA – Un’opera capace di coniugare spiritualità, paesaggio e sviluppo. È questa l’ambizione del progetto “Cristo del Gargano”, al centro del convegno di presentazione in programma sabato 11 aprile 2026 alle ore 16:30 presso l’Auditorium Serricchio di Palazzo dei Celestini, in Corso Manfredi.

L’iniziativa, ideata dall’ingegnere Michelangelo De Meo, si propone come un intervento di ampio respiro, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento simbolico, culturale e turistico per il Gargano e per l’intero Mezzogiorno. Non una semplice opera monumentale, ma un progetto integrato che punta a generare valore per il territorio attraverso una visione sostenibile e condivisa.

Il convegno rappresenterà un’importante occasione di confronto tra istituzioni, professionisti, studiosi e comunità locale. Al centro del dibattito, la presentazione della visione progettuale e delle sue ricadute: dalla valorizzazione del patrimonio paesaggistico al rafforzamento dell’identità culturale e religiosa, fino alla promozione di un turismo consapevole e destagionalizzato.

Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa figurano la realizzazione di un’opera iconica in dialogo armonico con il paesaggio garganico, la tutela e la fruizione controllata delle aree interne e l’attivazione di nuove opportunità economiche e occupazionali. Particolare attenzione sarà dedicata anche agli aspetti tecnici e paesaggistici, oltre alle possibili strategie di finanziamento, che includono partecipazione popolare, contributi privati e sostegno di fondazioni.

Il programma dei lavori prenderà il via alle 16:30 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita dall’introduzione del moderatore, il giornalista Michele Apollonio. Dopo i saluti istituzionali, spazio agli interventi tecnici e tematici: l’ing. Michelangelo De Meo illustrerà la visione del progetto, mentre l’ing. Stefano Torraco, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, approfondirà la fattibilità tecnica dell’opera.

A seguire, l’arch. Angelo Ceddia analizzerà il potenziale del Cristo del Gargano come attrattore turistico internazionale, mentre gli architetti Tiziano Bibbò e Francesco Trigiani si concentreranno sulle fasi progettuali, dalla concezione alla realizzazione. Previsti anche gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e degli enti patrocinanti, prima della conclusione dei lavori fissata per le 19:30.

Ampia e qualificata la partecipazione istituzionale, con esponenti della Curia, della Regione Puglia, del Parco Nazionale del Gargano, della Provincia di Foggia e di numerosi comuni del territorio, oltre agli ordini professionali e alle associazioni locali.

L’evento segna l’avvio di un percorso partecipato che punta a coinvolgere l’intera comunità nella costruzione di un progetto destinato a incidere profondamente sul futuro del Gargano.

Ingresso libero.