Domenica di Pasqua. 12 +1 La Parola ci parla

Arcidiocesi Manfredonia-Vieste-S. Giovanni Rotondo

Nel giorno della Risurrezione, l’arcivescovo padre Franco Moscone ci accompagna nell’ascolto della Parola che annuncia vita nuova.

Nel podcast “La Parola ci parla”, il saluto del Risorto, “Pace a voi”, non è un semplice augurio, ma un vero imperativo: accogliere la pace di Cristo e diventarne testimoni nel mondo. La pace, infatti, non è un’idea astratta, ma coincide con Gesù stesso. Accoglierla significa lasciarsi trasformare e vivere ogni giorno come operatori di pace, speranza e vita nuova.

Christos anesti! Buona Pasqua a tutti.