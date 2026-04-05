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PASQUA MANFREDONIA Domenica di Pasqua. Padre Franco Moscone ci accompagna nell’ascolto della Parola che “annuncia vita nuova”

Nel giorno della Risurrezione, l’arcivescovo padre Franco Moscone ci accompagna nell’ascolto della Parola che annuncia vita nuova.

PADRE FRANCO MOSCONE

PADRE FRANCO MOSCONE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Aprile 2026
Attualità // Cronaca //

Domenica di Pasqua. 12 +1 La Parola ci parla

Arcidiocesi Manfredonia-Vieste-S. Giovanni Rotondo

Nel giorno della Risurrezione, l’arcivescovo padre Franco Moscone ci accompagna nell’ascolto della Parola che annuncia vita nuova.

Nel podcast “La Parola ci parla”, il saluto del Risorto, “Pace a voi”, non è un semplice augurio, ma un vero imperativo: accogliere la pace di Cristo e diventarne testimoni nel mondo. La pace, infatti, non è un’idea astratta, ma coincide con Gesù stesso. Accoglierla significa lasciarsi trasformare e vivere ogni giorno come operatori di pace, speranza e vita nuova.

Christos anesti! Buona Pasqua a tutti.

1 commenti su "Domenica di Pasqua. Padre Franco Moscone ci accompagna nell’ascolto della Parola che “annuncia vita nuova”"

  1. Cari amici, c’è un gran bisogno di ascoltare e mettere in pratica la Parola di Dio e i suggerimenti del nostro amato Arcivescovo.
    Spesso ascoltiamo le tante parole inutili e molto spesso ci troviamo in difficoltà.
    Siamo privi di quei valori essenziali e non avendoli, cadiamo in tentazioni mondane.
    La nostra società è diventata liquida e sterile perché vogliono tutto e presto.
    Non è così.
    Quando si parla di vita nuova, vuol dire che dentro di noi deve avvenire un cambiamento che ci porta al bene comune, al saper essere consapevoli che l’ unica strada da percorrere è l’ amore reciproco e il saper essere responsabili in ogni nostra azione benevole.
    Abbiamo bisogno di discernere e capire cosa fare di bello per vivere bene.
    Buona vita a tutti

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