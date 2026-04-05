Incidente stradale al casello di Vasto Sud: feriti madre e figlio di Manfredonia

Si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, sabato 4 aprile, un incidente stradale all’ingresso del casello autostradale dell’A14 di Vasto Sud. Coinvolta una famiglia di Manfredonia: madre e figlio viaggiavano a bordo di una Renault Clio che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata violentemente con una Range Rover Evoque. A seguito dell’impatto, entrambi sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto sul posto. I due sono stati trasportati all’ospedale “San Timoteo” di Termoli. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Illeso, invece, il conducente dell’altro veicolo coinvolto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Le cause dell’incidente restano al momento in fase di accertamento. Lo riporta foggiatoday.it.