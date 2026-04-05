Ippocampo, Riviera Sud di Manfredonia: spiagge e strade ancora allagate, turismo penalizzato

Manfredonia – Uno scenario che lascia poco spazio all’ottimismo quello che si presenta in questi giorni lungo la Riviera Sud, in particolare nella località turistica di Ippocampo. La spiaggia appare invasa da degrado e rifiuti, e le strade circostanti risultano ancora allagate, una condizione che sta generando disagi evidenti e, soprattutto, allontanando anche i turisti più motivati nel periodo pasquale.

Le immagini che arrivano dalla zona raccontano di un territorio dove la presenza persistente di acqua stagnante compromette non solo la fruibilità della spiaggia ma anche la viabilità e la vivibilità dell’intera area.

Tra i residenti e i frequentatori abituali torna con forza un interrogativo che da anni accompagna le criticità della zona: davvero incidono le scelte urbanistiche del passato, in particolare la costruzione su aree originariamente paludose? Un tema complesso che riapre il dibattito sulla gestione del territorio e sulla necessità di interventi strutturali adeguati.

La concomitanza con le festività pasquali ha reso la situazione ancora più evidente. In un periodo che tradizionalmente segna l’inizio della stagione turistica, Ippocampo si è trovata impreparata ad accogliere visitatori, con inevitabili ripercussioni sull’economia locale.

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