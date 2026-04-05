Manfredonia, inaugurati i Giardini Scaloria. La Marca: “Finalmente il sole sulla città” (FOTO)

Manfredonia, 5 aprile 2026 – Dopo giorni segnati dal maltempo e da condizioni meteorologiche avverse che hanno messo a dura prova l’intero territorio, Manfredonia torna a respirare. Ieri, 4 aprile 2026, sono stati ufficialmente inaugurati i Giardini Scaloria, simbolo di rinascita urbana e di una rinnovata visione della città.

L’evento, partecipato da cittadini, amministratori e rappresentanti istituzionali, ha segnato la restituzione alla comunità di uno spazio rigenerato, frutto di un progetto avviato anni fa e rimasto a lungo in sospeso. Un intervento che oggi diventa realtà grazie alla volontà dell’attuale amministrazione.

A sottolineare il valore simbolico dell’iniziativa è stato il sindaco Domenico La Marca, che ha parlato di una coincidenza significativa tra il ritorno del sole e l’apertura del nuovo parco:

“Dopo giorni difficili per il nostro territorio, finalmente è tornato il sole sulla nostra città ed è tornato con un regalo che come comunità ci siamo fatti: i Giardini Scaloria.” Il primo cittadino ha evidenziato come l’opera rappresenti molto più di un semplice intervento urbanistico: “Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana nato diversi anni fa e lasciato nei cassetti, che come Amministrazione abbiamo fortemente voluto portare a compimento. Perché quello spazio rappresenta un punto di partenza: ogni luogo rigenerato deve diventare relazione, incontro, comunità.”

Nel suo intervento, La Marca ha inoltre voluto ringraziare quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, a partire dall’assessore all’Urbanistica Giovanni Mansueto e dagli uffici tecnici comunali, fino all’intera Giunta e al Consiglio comunale:

“Le idee e i progetti camminano sulle gambe, con la testa e con il cuore delle persone. Per questo ringrazio chi ha lavorato con impegno e determinazione per arrivare a questo risultato.” Un passaggio particolarmente significativo è stato dedicato alle nuove generazioni: “Finalmente il sole perché i nostri ragazzi possano avere spazi per stare insieme e star bene insieme.” I Giardini Scaloria si candidano così a diventare un nuovo punto di riferimento per la socialità cittadina, un luogo pensato per favorire l’aggregazione e la qualità della vita. L’inaugurazione arriva in un momento delicato, ma carico di significato: il ritorno del bel tempo sembra accompagnare una fase di rinnovata fiducia per la città.

“Ogni risultato richiede fatica, attesa e impegno – ha concluso il sindaco – e oggi iniziamo a rivedere il sole sulla nostra Manfredonia.”