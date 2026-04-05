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Home // Cronaca // San Severo, scontro sulla SS16: quattro feriti nei pressi del cavalcavia di via Lucera

INCIDENTE SAN SEVERO San Severo, scontro sulla SS16: quattro feriti nei pressi del cavalcavia di via Lucera

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Aprile 2026
Cronaca // San Severo //

SAN SEVERO – Incidente stradale nel pomeriggio sulla Strada Statale 16, in agro di San Severo, all’altezza del chilometro 647, nei pressi del cavalcavia di via Lucera.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, due autovetture si sarebbero scontrate per cause non ancora chiarite. L’impatto ha provocato il ferimento di quattro persone.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti e disposto il trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

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