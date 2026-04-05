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Home // Il profilo // Sarri sulla crisi del calcio italiano: «Italia fuori dal Mondiale? Mi dispiace, ma ora penso alla Lazio»

SARRI ITALIA Sarri sulla crisi del calcio italiano: «Italia fuori dal Mondiale? Mi dispiace, ma ora penso alla Lazio»

"Mi dispiace per l’Italia, perché la nostra Nazionale al Mondiale dovrebbe esserci sistematicamente"

Sarri punge l’arbitro dopo Inter-Lazio: “Si sarebbe arrabbiato anche Padre Pio”

ph Lazionews.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Aprile 2026
Il profilo // Sport //

Sarri sulla crisi del calcio italiano: «Italia fuori dal Mondiale? Mi dispiace, ma ora penso alla Lazio»

Maurizio Sarri interviene sulla delicata situazione del calcio italiano dopo l’ennesima mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali. Il tecnico della Lazio, ai microfoni di DAZN, ha espresso rammarico per l’assenza degli Azzurri, pur mantenendo il focus sul proprio lavoro quotidiano.

«Mi dispiace per l’Italia, perché la nostra Nazionale al Mondiale dovrebbe esserci sistematicamente – ha dichiarato Sarri – ma in questo momento ho altri problemi da risolvere e non sono la persona più adatta per fare riflessioni approfondite».

Il tecnico biancoceleste ha poi analizzato uno dei nodi strutturali del sistema calcistico italiano: la formazione dei giovani. Secondo Sarri, i vivai necessitano di revisione, ma non rappresentano da soli la soluzione al problema del talento: «I settori giovanili producono giocatori normali. Il talento lo produce la mamma, è difficile pensare di crearlo artificialmente».

Un passaggio anche sul tema degli stranieri in Serie A, spesso al centro del dibattito. Sarri ha evidenziato come le politiche economiche degli ultimi anni abbiano inciso sulle scelte dei club: «Con il Decreto Crescita uno straniero costava meno di un italiano. Si è creato un percorso al contrario. Non è semplice trovare una formula per limitare la presenza degli stranieri, ma ci sono sicuramente tante aree da migliorare».

Infine, inevitabile una domanda sul possibile futuro sulla panchina della Nazionale. Sarri ha però allontanato ogni ipotesi: «Non si sa neanche chi sarà il presidente federale. Non ci ho mai pensato, ora sto facendo una cosa che mi piace».

Parole che confermano la volontà dell’allenatore di restare concentrato sulla Lazio, in un momento chiave della stagione, lasciando sullo sfondo ogni eventuale scenario legato alla guida dell’Italia. Fonte leggo.it

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