“Una rivoluzione disarmata e disarmante”: gli auguri di Pasqua del sindaco La Marca a Manfredonia

MANFREDONIA – Un messaggio intenso, carico di significato civile e spirituale, quello rivolto alla città dal sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, in occasione della Pasqua. “Buona Pasqua, Manfredonia. Una rivoluzione disarmata e disarmante”: è questo il cuore del pensiero affidato ai cittadini, un invito a riscoprire i valori più profondi della festività cristiana in un momento storico segnato da conflitti, paure e incertezze.

Il primo cittadino ha richiamato anche la recente Via Crucis Vivente, svoltasi nel fossato del Castello, come occasione per riflettere sul significato della Croce e sul suo messaggio “rivoluzionario”.

Nel suo intervento, La Marca sottolinea come la Pasqua rappresenti un segno di speranza: “la luce può vincere sulle tenebre, la vita può risorgere e la speranza non si spegne”. Un messaggio che si traduce in un appello concreto alla comunità: non restare indifferenti davanti alle ingiustizie, prendersi cura degli altri – soprattutto dei più fragili – e difendere valori fondamentali come dignità, pace e bene comune.

Il sindaco invita inoltre i cittadini a vivere la Pasqua come un impegno quotidiano: “Sarà davvero Pasqua ogni volta che sapremo amare di più la nostra città, accogliere, ascoltare, costruire ponti e non muri”.

Parole che delineano una visione partecipata della vita pubblica, in cui la rabbia può trasformarsi in impegno e la fatica in occasione di cambiamento.

“La Pasqua è una resistenza silenziosa”, conclude La Marca, “una rivoluzione disarmata e disarmante”. Un’esortazione a non cedere alla rassegnazione, ma a custodire i valori umani e comunitari, facendo vivere il messaggio pasquale nelle famiglie e nella città.