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Home // Cronaca // Xylella, misure obbligatorie di prevenzione anche a Manfredonia

XYLELLA MANFREDONIA Xylella, misure obbligatorie di prevenzione anche a Manfredonia

Le attività previste riguardano, in particolare, operazioni di: aratura, fresatura, erpicatura, trinciatura delle erbe spontanee, nelle aree interessate

Xylella a Cagnano Varano: quasi 200 ulivi infetti, richiesta audizione urgente in Regione

Xylella Gargano - ph Unipd

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia – Il Comune informa che, in base al provvedimento regionale, anche sul territorio comunale devono essere eseguite le lavorazioni obbligatorie per il contenimento dei vettori della Xylella fastidiosa. Per i Comuni situati sotto i 200 metri sul livello del mare – fascia in cui rientra Manfredonia – gli interventi devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 25 marzo e il 30 aprile 2026.

Le attività previste riguardano, in particolare, operazioni di: aratura, fresatura, erpicatura, trinciatura delle erbe spontanee, nelle aree interessate, secondo quanto stabilito dalla Regione Puglia. L’Amministrazione invita proprietari, conduttori e tutti i soggetti interessati alla massima collaborazione e al rispetto delle disposizioni previste, fondamentali per la tutela del territorio e la prevenzione della diffusione della Xylella.

1 commenti su "Xylella, misure obbligatorie di prevenzione anche a Manfredonia"

  1. Per questi provvedimenti, si può approfittare della MANODOPERA di assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali, così provano e apprezzano il sudore del lavoro

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