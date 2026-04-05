Manfredonia – Il Comune informa che, in base al provvedimento regionale, anche sul territorio comunale devono essere eseguite le lavorazioni obbligatorie per il contenimento dei vettori della Xylella fastidiosa. Per i Comuni situati sotto i 200 metri sul livello del mare – fascia in cui rientra Manfredonia – gli interventi devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 25 marzo e il 30 aprile 2026.

Le attività previste riguardano, in particolare, operazioni di: aratura, fresatura, erpicatura, trinciatura delle erbe spontanee, nelle aree interessate, secondo quanto stabilito dalla Regione Puglia. L’Amministrazione invita proprietari, conduttori e tutti i soggetti interessati alla massima collaborazione e al rispetto delle disposizioni previste, fondamentali per la tutela del territorio e la prevenzione della diffusione della Xylella.