Manfredonia, aperte le nuove iscrizioni al “2 ° Percorso di gruppo di orientamento al lavoro”

Manfredonia. ”Il Centro di Servizi per l’Intercultura “Berimbao” presso Casa dei Diritti a Siponto, promuove il secondo Percorso di Gruppo di Orientamento al Lavoro già attivato con successo nei mesi scorsi, rivolto a cittadini di ambo i sessi italiani e stranieri. Il percorso avrà i seguenti obiettivi: accrescere le competenze dei partecipanti; migliorare l’accesso alle informazioni in tema di occupazione; facilitare l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro; redazione del curriculum vitae; ricerca attiva del lavoro; consulenza per la creazione d’impresa. Il percorso sarà articolato in 6 incontri di 4 ore con cadenza settimanale. Ogni incontro di gruppo avrà un tema: 1) Comunicare in maniera efficace; 2) Il marketing di se stessi ; 3) Profili professionali d’interesse; 4) Curriculum Vitae e lettera di presentazione; 5) Il colloquio di lavoro; 6) Il progetto professionale.

E’ possibile iscriversi inviando una e- mail entro il 13 Maggio 2016 a info@berimbao.it o recandosi presso Casa dei Diritti in Viale dei Pini n.22a- Siponto (Manfredonia) nei seguenti giorni ed orari: Lunedì- Mercoledì- Venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00”.

Contatti:

Sportello Segreteria “Casa dei Diritti”, Viale dei Pini n.22a- Siponto (Manfredonia). Apertura: lunedì- mercoledì- venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

E-mail : info@berimbao.it

Pagina Facebook: Casa dei Diritti – Telefono: 333.1272157