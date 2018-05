Calcio. Il Manfredonia affronta il Gragnano

Di:

Manfredonia, 05 maggio 2018. Arbitrerà il Signor Claudio Campobasso (Sezione Di Formia) il match Città Di Gragnano-Manfredonia valido per la 34° giornata del campionato di serie d girone h, in programma domenica 6 maggio 2018, alle 15.00, presso lo Stadio San Michele del paese citato. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti: Giorgio Ermanno Minafra (Sezione Di Roma 2) e Elia Tini Brunozzi (Sezione Di Foligno.) Il Manfredonia ha 14 punti in classifica, il Gragnano 39.

Situazione del Gragnano

Il Gragnano ha raggiunto la matematica salvezza; l’eventuale vittoria la ipotecherebbe definitivamente. La campagna acquisti invernale ha rinforzato la rosa, ottenendo ottime prestazioni. Il nuovo direttore generale Giovanni Di Micco stà già lavorando per la prossima stagione calcistica. Non giocherà per i campani, lo squalificato Formisano.

Classifica

Potenza 80

Cavese 75

Team Altamura 66

Taranto 65

Audace Cerignola 61

Nardò 52

Az Picerno 52

Gravina 51

Città Di Gragnano 39

Francavilla 39

Turris 36 (-4 pen.)

Sarnese 35 (-2 pen.)

Pomigliano 34

San Severo 33

Frattese 32

Aversa Normanna 29

Manfredonia 14

Sporting Fulgor 13

Gare della 34° Giornata

Az Picerno-Audace Cerignola

Gravina-Aversa Normanna

San Severo-Pomigliano

Cavese-Frattese

Città Di Gragnano-Manfredonia

Francavilla-Sarnese

Sporting Fulgor-Potenza

Nardò-Team Altamura

Taranto-Turris

(A cura di Sipontina Prencipe, Manfredonia 05 maggio 2018)