monsignor Castoro - AgenSIR

Monte Sant’Angelo, 05 maggio 2018. La notizia della scomparsa del nostro Vescovo, Michele Castoro, ha lasciato sgomenta e addolorata tutta la comunità. Abbiamo perso un pastore buono, che ha saputo guidare la sua diocesi con garbo, con discrezione ma anche con determinazione, qualità che lo facevano sentire proprio come un padre. (Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo) FI Monte “Scomparsa Mons. Castoro, la nostra terra perde un pastor buono” ultima modifica: da

