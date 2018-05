Gargano. Servizio del TV7 RAI. Stesso titolo del 2017 e ritornello de “Il Padrino”

Di:

https://www.raiplay.it/video/2018/04/TV7-2b020a6b-ef84-4baf-aa67-87f4da2aca33.html

Manfredonia, 05 maggio 2018. La Rai torna a interessarsi della criminalità del Gargano con un servizio andato in onda ieri, sul rotocalco del TG1 – TV7.

Il titolo, del giornalista Alessandro Gaeta, è lo stesso di un altro andato in onda nel settembre 2017: “La quarta mafia”. Riproposte anche precedenti immagini, gli agguati nella profumeria di San Severo, l’omicidio in agro di Apricena; le immagini della cd “Strage di San Marco in Lamis”. Poi spazio allo scioglimento del consiglio comunale di Mattinata, e dunque interviste al già sindaco Avv. Michele Prencipe, all’avvocato ed ex consigliere comunale di Mattinata Pierpaolo Fischetti, all’attuale segretario del Pd mattinatese, al già consigliere comunale del M5S, Roberto Martino, a un ex sindaco del Comune (Luigi Totaro). Per le forze dell’ordine e gli inquirenti: intervista al Comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Marco Aquilio.

Qualche riferimento agli ultimi decessi nel Viestano. Immagini relative ad un parcheggio abusivo in agro di Mattinata. Infine, conclusioni affidate all’amarezza per le potenzialità “inutilizzate” del territorio e alla passata “serenità” nelle comunità locali.

Musica di sottofondo? La colonna sonora de “Il Padrino”, di Nino Rota, il cui titolo originale è “Speak Softly, Love”. Anno di pubblicazione: 1972.

Redazione StatoQuotidiano.it