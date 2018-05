FONTE IMAGE LINEABLU

Di:



”Amici naviganti siete pronti a salpare con noi? Allora non perdete il prossimo appuntamento con #Lineablu! Partendo dal #LagodiLesina e attraversando la caratteristica passerella di legno, raggiungeremo l’ #IsolottodiSanClemente, un sito di grande rilevanza storica e culturale. Scopriremo #BoscoIsola, un lembo di terra tra lago e mare in cui proliferano specie rarissime di piante che rendono il litorale un unicum botanico. Vi parleremo della #BlueEconomy sul #LagodiVarano, rappresentata dalle importanti produzioni di mitili; attraverso un progetto di scuola-lavoro, seguiremo i ragazzi che realizzano la semina delle ostriche e ne verificano l’accrescimento, fra ostricoltura e innovazione. E sempre sul lago di Varano, con Donatella Bianchi, scopriremo come è cambiata negli anni una storica processione dedicata al #Crocefissodeipescatori. Con Donatella Bianchi, navigheremo da #RodiGarganico verso #Peschici e #Vieste: una costa meravigliosa, caratterizzata da lunghe spiagge interrotte da promontori rocciosi e grotte dagli straordinari fondali turchesi”. Sabato 5 maggio alle ore 14:00 su Rai1 e in streaming su RaiPlay FONTE La Pelandra tour “Linea Blu – il mare on line” nel #Gargano ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.