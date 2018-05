Magno “Messaggio di dolore per la perdita di un grande Vescovo”

Di:

Manfredonia, 05 maggio 2018. Apprendo costernato la triste notizia della scomparsa di S.E. Mons. Michele Castoro, che ha illuminato in questi anni la speranza di cambiamento, di crescita, di elevazione spirituale e sociale della nostra città e dell’intera Arcidiocesi.

Il suo animo nobile, la capacità di ascolto, la presenza sempre attenta e sensibile; la parola pacata e sincera; il coraggio e la delicatezza con i quali esprimeva la propria partecipazione sociale ai tanti problemi che affliggono la città, sono stati per tutti noi sostegno e speranza.

Egli è stato interprete altissimo di una chiesa sempre presente e vigile, una chiesa “sulla porta”, per usare una sua locuzione, col fine di aprirsi al mondo, andare incontro ai più deboli e tendere alla giustizia sociale; il suo sguardo è stato per tutta la vita orientato al volto dell’altro, un volto da guardare, da accarezzare,

da amare, che solo può far esplodere la pace.

La sua strenua difesa della moralità pubblica e politica, dell’ambiente e del creato, quali valori ineliminabili da tutelare, hanno rappresentato per le giovani generazioni e per tutti coloro che guardano alle cose terrene, senza mai rinunciare a tendere verso l’alto, che sia per motivi di fede o etici poco importa, un grande aiuto per le battaglie sempre più difficili che ci attendono. Che viva a lungo nelle menti degli uomini giusti e redima chi si ostina a percorrere la via del male.

Italo Magno

