Manfredonia, bomba esplode fuori boutique di abbigliamento

Manfredonia, 05 maggio 2018. Un ordigno è stato fatto esplodere nella notte a Manfredonia, dopo le ore 1.00, in Via dell'Arcangelo. L'esplosione ha interessato il negozio di abbigliamento "Boutique Vanity". Danni alla saracinesca dell'attività e all'interno del locale. Colpite anche delle autovetture in sosta. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento locale e i Carabinieri di Manfredonia. I referenti dell'attività negano di essere state vittime in passato di minacce o richieste estorsive. Indagini in corso.

