Monte. FI “Lavori pubblici, come si intende nominare i professionisti?”

Monte Sant’Angelo, 5 MAGGIO 2018. Prenderanno il via, a breve o tra qualche mese, diversi interventi di lavori pubblici progettati e programmati dall’ex Amministrazione di Iasio

per un totale di diversi milioni di euro, un record per la nostra città.

Gli interventi già iniziati o che inizieranno sono:

1) Struttura sportiva “Io Gioco Legale” al Galluccio;

2) Centro di Aggregazione Giovanile presso ex Caserma Carabinieri;

3) Urbanizzazioni zona Stamporlando/Niviera;

4) Sistemazione Piazza Carlo d’Angiò;

5) Rifacimento Via Garibaldi;

6) Rifacimento Corso Vittorio Emanuele;

7) Ristrutturazione e riqualificazione Edificio Scolastico “G.Tancredi”;

8) Ristrutturazione e riqualificazione sede Scuola Materna Zona C1;

9) Ristrutturazione e riqualificazione sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”;

10) Contratto di Quartiere (questo iniziato con l’Amministrazione di Forza Italia del 2002).

Nei giorni scorsi qualcuno, impropriamente, ha voluto mettersi la spilletta di un lavoro che sicuramente non è stato della Giunta d’Arienzo o del PD, ma solo dell’ex Amministrazione di Iasio: in politica la scorrettezza non paga, e dalle parti del PD dovrebbero saperlo!

*Intanto, a seguito di questi lavori, saranno affidati incarichi a professionisti iscritti nell’albo del Comune: Forza Italia auspica che le nomine avvengano con criteri trasparenti e obiettivi, che tengano conto delle diverse professionalità*.

I tanti lavori progettati e programmati, l’ottima salute del Bilancio Comunale lasciato in eredità e i tanti finanziamenti ricevuti dimostrano che l’Amministrazione di Iasio non ha mai fatto chiacchiere, contrariamente a chi oggi, guidando la città, può solo annoverare bocciature dalla Regione.

(*Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo*)