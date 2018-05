Monte, in fiamme auto in via del Macchione: danni per palazzina

Di:

Monte Sant’Angelo, 05 maggio 2018. IN fiamme un’autovettura a Monte Sant’Angelo in via del Macchione.

I fatti sono avvenuti stanotte.

Indagini in corso dei Carabinieri di Manfredonia.

L’autovettura distrutta dall’incendio è di proprietà di un uomo residente in zona, collaboratore scolastico in un istituto di Manfredonia. L’uomo, incensurato, ha riferito agli inquirenti di non aver avuto diverbi, o di essere stato coinvolto in dissidi o di aver ricevuto minacce, e che l’auto era in uso al figlio, un 29enne residente a Monte Sant’Angelo, operatore socio sanitario in una struttura del centro montanaro. Anche in questo caso, il giovane ha riferito di non aver avuto diverbi o di aver ricevuto minacce da terzi.

Indagini in corso. Nell’area non sono presenti impianti di videosorveglianza.

Redazione StatoQuotidiano.it