“Museo dell’acqua di Manfredonia”, protocollo tra Aqp, Enpg e Comune sipontino

Manfredonia, 05 maggio 2018. Con recente atto dell’Ente Parco nazionale del Gargano, è stato approvato il protocollo di intesa tra il citato Ente Parco del Gargano )(dell’attuale presidente Claudio Costanzucci Paolino), il Comune di Manfredonia e l’Acquedotto Pugliese spa per a “Valorizzazione in forma congiunta di Grotta Scaloria, della stazione di pompaggio dell’acqua dell’acquedotto pugliese e del lavatoio storico di Largo Baroni Cessa.



”(…) L’edificio, sede storica della stazione di pompaggio dell’acqua dell’Acquedotto Pugliese di Via Scaloria in Manfredonia, presenta indubbie valenze architettoniche e di archeologia industriale sia per quanto riguarda la costruzione stessa sia per alcuni importanti macchinari in esso ancora presenti;

Grazie alla collaborazione con l’Acquedotto Pugliese che mette a disposizione l’edificio adibito a stazione di pompaggio di Via Scaloria, attraverso un progetto che preveda il recupero storico – archeologico nonchè la valorizzazione degli importanti macchinari di pompaggio dell’acqua ancora presenti in esso, potendo disporre di materiale originale, messo a disposizione dallo stesso Acquedotto Pugliese, cha ha permesso l’ideazione, la progettazione e la realizzazione dell’acquedotto stesso; si potrà così, senz’altro dare un contributo alla conoscenza più approfondita della risorsa acqua e al suo corretto utilizzo;



(…) con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 52 del 08/09/2016 si è deliberato di intraprendere un percorso che porti al recupero storico – archeologico della stazione di pompaggio dell’acqua di Via Scaloria di Manfredonia di proprietà dell’Acquedotto Pugliese, nonché di conferire alla stessa una funzione didattico – educativa che porti alla conoscenza più approfondita della risorsa acqua e al suo corretto utilizzo a tutti i livelli e a tal fine prevedere uno Studio di Fattibilità che possa raggiungere e assecondare alle finalità sopra esposte;



”VISTO lo schema di protocollo di intesa tra l’Ente Parco Nazionale del Gargano, il Comune di Manfredonia e l’Acquedotto Pugliese per la “Valorizzazione di Grotta Scaloria, della stazione di pompaggio dell’acqua dell’acquedotto pugliese e del lavatoio storico di Largo Baroni Cessa (..)”.

Da qui, si è ritenuto di “Intraprendere un percorso che porti al recupero storico – archeologico della stazione di pompaggio dell’acqua di Via Scaloria di Manfredonia, di proprietà dell’Acquedotto Pugliese, nonché conferire alla stessa una funzione didattico – educativa che porti alla conoscenza più approfondita della risorsa acqua e al suo corretto utilizzo a tutti i livelli”.

