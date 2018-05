Pierpaolo Limone “Priorità alle esigenze degli studenti”

Di:

Foggia. Il Dipartimento degli Studi Umanistici, Lettere, Beni culturali e Scienze della Formazione ha un nuovo direttore, il Prof. Pierpaolo Limone, ordinario di Pedagogia sperimentale che a soli 43 anni diviene il più giovane direttore di Dipartimento della storia dell’Università di Foggia.

Tra i massimi esperti di e-learning, fondatore della piattaforma di Edu-Open, il prof. Limone ha ottenuto 59 preferenze durante le votazioni che si sono tenute il 4 maggio e resterà in carica fino al 2022.

Raggiunto telefonicamente ha risposto a qualche domanda per Statoquotidiano.

-Il più giovane direttore di Dipartimento dell’Università di Foggia. Come affronterà il ruolo attribuitole?

Si tratta di una candidatura costruita negli anni, frutto di duro lavoro in collaborazione con i colleghi del Dipartimento; ho sempre avuto una forte passione per tutto ciò che attiene all’ambito umanistico a partire dagli anni del liceo e questa nomina per me rappresenta un importante responsabilità che vivrò cercando di ascoltare e dare priorità alle esigenze degli studenti, avendo già cumulato esperienza negli anni a stretto contatto con loro nel ruolo didattico.

-Secondo lei, di cosa hanno più bisogno i giovani studenti oggi?

Sicuramente una manutenzione continua dell’offerta formativa per rispondere in maniera più efficace alle richieste del mondo del lavoro di modo da facilitare il loro accesso a concorsi e quindi ai ruoli che competono loro e di rendere il Dipartimento aperto ad accogliere le loro iniziative, in quanto gli studenti lo vivono sempre più come una seconda casa.

-Quale apporto può dare il Dipartimento di Studi Umanistici di Foggia al territorio di Capitanata?

Credo che possa contribuire ad animare il dibattito pubblico e culturale, non solo quindi centro di conservazione di studio della cultura ma anche di produzione di nuova linfa intellettuale ed in questo gli studenti rappresentano sicuramente la chiave per aprire il Dipartimento al territorio.

Io da parte mia, resterò aperto a qualsiasi tipo di contaminazione e sollecitazione utile affinché il Dipartimento diventi punto di riferimento per l’intera comunità.

A cura di Libera Maria Ciociola,

Manfredonia 05 maggio 2018