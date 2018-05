L'Ingegnere Gianni Rotice,attuale presidente di Confindustria Foggia(st)

Confindustria Foggia esprime cordoglio e piange unita la scomparsa di Mons. Michele Castoro, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. “Ci ha lasciato una persona di grande spessore umano e culturale – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice – sempre vicino al territorio ed alla comunità, con una particolare sensibilità anche per le tematiche del sistema delle imprese: un grande uomo di fede, un amico, un punto di riferimento. “Tra i tanti ricordi – ha concluso il Presidente Rotice- mi piace ricordare la sua tenacia ed il suo forte impegno che nelle scorse settimane gli hanno consentito, pur nelle sue particolari condizioni di salute, di organizzare e presiedere la riuscita visita di Sua Santità Papa Francesco”. Rotice “Confindustria piange la scomparsa di Mons. Castoro” ultima modifica: da

