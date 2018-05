Sanità. “Parte il percorso verso la stabilizzazione dei precari”

Di:

Bari. Si fa concreta la strada verso la stabilizzazione del personale precario del sistema sanitario regionale. A partire da lunedì 7 maggio – così come concordato con i sindacati – saranno pubblicati sui siti web aziendali gli elenchi del personale avente titolo alla stabilizzazione per ciascuna Asl o azienda ospedaliera del territorio. Sarà pubblicato anche un elenco generale regionale degli aventi titolo, in quanto un lavoratore può aver maturato i titoli in più di una azienda.

I titoli saranno valutati secondo le leggi in vigore, fino all’ultimo Decreto Madia. “Stiamo procedendo a grandi passi verso la stabilizzazione dell’intero sistema sanitario – spiega il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – perché dare certezze ai lavoratori significa dare equilibrio al sistema e consentire il potenziamento dell’assistenza. La sanità pugliese potrà contare così su professionisti che non avranno più l’ansia di ripartire da zero ad ogni nuovo contratto e potremo dedicare ai servizi più delicati sul territorio le risorse umane necessarie. Queste stabilizzazioni sono possibili oggi grazie alla buona amministrazione di questi due anni e mezzo di risanamento della sanità pugliese, un lavoro profondo che comincia a dare i suoi frutti”.