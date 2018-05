PH SAVERIO DE NITTIS

Di:



Appresa la notizia della dipartita del mons. Michele Castoro, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, il Presidente della Provincia di Foggia Francesco Miglio esprime il suo cordoglio. “Sono profondamente rattristato dalla scomparsa del mons. Michele Castoro. – Dichiara il Presidente della Provincia di Foggia, Francesco Miglio – Una guida morale sempre attento alle esigenze del territorio e per questo molto amato dalla cittadinanza. Un punto di riferimento importante per i fedeli a cui prestava un fermo sostegno spirituale, un esempio di profonda dedizione ai problemi della comunità. Esprimo il mio sentito cordoglio e quello dell’Istituzione che rappresento in questo triste momento”. Scomparsa Castoro, il cordoglio di Miglio ultima modifica: da

