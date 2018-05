Scomparsa Monsignor Castoro, il cordoglio di Gatta

Di:

Manfredonia. “Una straordinaria guida spirituale, un ‘buon Pastore’ amatissimo dal suo popolo, un amico. Sono profondamente affranto per la scomparsa dell’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, monsignor Michele Castoro. Lo sono come cattolico, come fedele e come suo amico personale. Ci lascia prematuramente dopo aver guidato la nostra comunità nella fede con amore e perseveranza. La Chiesa, la nostra terra, e ognuno di noi, oggi perde un riferimento valoriale e umano che non dimenticheremo”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta.