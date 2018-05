Serie B. Foggia ko Bari torna a volare (foto)

Di:

Frosinone e Palermo chiamano il Parma, che domani dovrà rispondere nel posticipo del Manuzzi. 1 a 0 per gli uomini di Longo, ora secondi, sul Carpi, 3 a 2 invece dei rosanero a Terni che tengono il passo. Vince al 94’ il Venezia sul Foggia, 2 a 1, mentre sempre in zona playoff pareggio del Cittadella con il Brescia 2 a 2 e vittoria del Bari 3 a 1 sul Perugia (non ancora certo della qualificazione alla fase post season).

Netta vittoria per 5 a 1 dello Spezia con la Pro Vercelli, a proposito auguri a Pessina portato in ospedale in ambulanza, mentre in coda pareggi 1 a 1 fra Ascoli ed Avellino e fra Novara e Pescara. Vittoria infine per 1 a 0 della Salernitana sulla Virtus Entella. In attesa dei due posticipi questa 40a giornata dice che si sono segnati 28 gol, che non c’è stato alcun 0 a 0 e che l’unica vittoria in trasferta è del Palermo con la Ternana.

fonte lega serie b

fotogallery enzo maizzi