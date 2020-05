Coronavirus, Campo: “La maggioranza deve dimostrare coesione”

Manfredonia, 05 maggio 2020. “La maggioranza che governa la Puglia deve ritrovare, presto e pienamente, le ragioni della sua coesione e superare quelle che hanno determinato i comportamenti contraddittori emersi durante la riunione del Consiglio regionale di ieri”. Così il presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Paolo Campo.

“In premessa, è bene affermare con la necessaria fermezza quanto sia stata sbagliata la scelta di far emergere criticità e dissensi nella discussione sulla proposta di legge relativa alla destinazione dei fondi a sostegno delle fragilità e delle prime necessità provocate dalla diffusione del Covid-19. Il provvedimento era già stato discusso e votato all’unanimità in commissione. Poi era stato oggetto di ulteriori approfondimenti tra i rappresentanti dei gruppi e con la Giunta. Il passaggio in Aula, quindi, avrebbe dovuto essere una sostanziale ratifica. Invece, una parte della maggioranza, pienamente rappresentata nel Governo regionale, ha colto quest’occasione per operare poco comprensibili distinguo politici e determinare l’approvazione di un emendamento della minoranza su cui la Giunta ha espresso parere negativo”.

“La coesione è un obiettivo che dobbiamo perseguire tutti con uguale senso di responsabilità e volontà risolutiva dei problemi. E lo affermo con maggiore convinzione oggi che tutti siamo chiamati ad affrontare emergenze sanitarie, economiche e sociali imparagonabili con quelle del passato. Ogni consigliere regionale di maggioranza svolga con coerenza il proprio ruolo istituzionale e si adoperi con lealtà alla rimozione degli ostacoli politici, per scongiurare irrigidimenti e contrapposizioni di nessuna utilità per il Consiglio regionale e i pugliesi”, conclude Campo.