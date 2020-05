Droga sull’asse Abruzzo – Molise – Puglia, 4 condanne con derubricazione reati

, 05 maggio 2020.in parte dei reati nell’ambito del procedimento penale riguardante, interessati dal giudizio con rito abbreviato, presso il Tribunale di Campobasso, con sentenza pronunciata lo scorso 4 maggio 2020, dal Giudice dr.ssa

Si fa riferimento a una passata operazione (dicembre 2018) dei Carabinieri del Ros di Campobasso, nell’ambito dell’inchiesta antidroga denominata “Alpheus 1”, interessante l’asse Abruzzo – Molise – Puglia. “Al centro dell’attività, per gli inquirenti, c’erano i cugini albanesi Xhevahir e Gurim Lecini, di 38 e 31 anni, pregiudicati con precedenti per spaccio”.

In particolare, “Lecini Xhevair è stato condannato a una pena di anni 3, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia e l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni”; “Lecivi Gurim è stato condannato ad anni 5, mesi 3 e giorni 10 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia, e l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici”; “Ungureanu Mirela è stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia. Pena sospesa. Visto l’articolo 300 comma 3 c.p.p. , per la donna è stata dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione”. Infine, con la lettura della sentenza del 04 maggio 2020, “Smakaj Oliver è stato dichiarato condannato a una pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia”.

“L’ipotesi accusatoria – spiega a StatoQuotidiano l’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, componente del collegio difensivo degli imputati – era di associazione a delinquere, con richieste di pene che oscillavano tra i 14 e i 5 anni. Il collegio difensivo, di cui faccio parte, ha ottenuto la derubricazione dei reati, e, in particolare, per Unguranu Mirela ho ottenuto la concessione della pena sospesa e la remissione in libertà”. “Secondo la tesi accusatoria, questa associazione sarebbe nata da una relazione di cittadini albanesi di cui faceva parte il cugino degli imputati, il mio assistito Lecini Tafil. Nell’ambito del procedimento, sono riuscita a produrre il cumulo del Lecini Tafil dimostrando che lo stesso non ha mai riportato passate per associazioni a delinquere“.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it