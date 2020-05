Imperial College “Con 20% ritorno mobilità, fino a 5 mila decessi in più in 3 settimane”

Roma, 5 maggio 2020. “COVID-19 è stato controllato con successo in tutt’Italia, ma il virus è ancora in circolazione e l’epidemia non è finita. La dott. Ilaria Dorigatti: se il Paese ritorna al 20% dei livelli di mobilità prima del blocco (la mobilità è una misura di persone che vanno al lavoro, negozi, visite ad amici e parenti ecc.), le morti potrebbero aumentare di nuovo in sole tre settimane“. E’ quanto riportato in uno studio dell’Imperial College di Londra, “l’istituzione scientifica che con una ricerca ‘apocalittica’ mesi fa ha fatto cambiare idea al premier britannico, al presidente americanoe a quello franceseriguardo al loro approccio sino a quel momento “soft” contro il coronavirus’. Lo riporta Repubblica.

“Gli autori dello studio – si legge nel testo – avvertono che alcune misure di allontanamento sociale dovranno rimanere in atto, insieme a test, tracciamento dei contatti e isolamento delle persone infette da Covid-19, per tenere sotto controllo la trasmissione e prevenire una ripresa dell’epidemia”. “Il nuovo rapporto è il 20% del Centro di collaborazione dell’OMS per la modellizzazione delle malattie infettive all’interno del Centro MRC per l’analisi globale delle malattie infettive, l’Istituto Abdul Latif Jameel per l’analisi delle malattie e delle emergenze (J-IDEA), Imperial College di Londra”.

Prevenire la rinascita Samir Bhatt, della School of Public Health e autore principale, ha dichiarato: “L’impatto di COVID-19 sull’Italia è stato tragico, ma la risposta presa per limitare l’impatto della malattia ha avuto successo e il controllo della malattia è stato sostanzialmente raggiunto”. “Sfortunatamente, sono necessari continui allontanamenti sociali e altre misure per impedire che questo successo venga rapidamente invertito e il nostro lavoro fornisce un avvertimento contro la sottovalutazione dell’importanza di tale sacrificio“. “Da questa settimana (4 maggio 2020), l’Italia ha iniziato a rilassare le attuali misure di allontanamento sociale che hanno contribuito a frenare la diffusione del virus, tra cui la chiusura delle scuole, il divieto di incontri pubblici e movimenti non essenziali – i cosiddetti interventi non farmaceutici (ONLUS). Dato il controllo attualmente ottenuto dalle misure, il team imperiale ha esaminato diversi scenari per le successive 8 settimane e l’impatto di allentare tali restrizioni sulla diffusione del virus e sui decessi associati. Nell’ultima analisi, i ricercatori stimano che il numero medio di riproduzione (indicato come ‘R’) è attualmente inferiore a uno per tutte le regioni italiane, in modo significativo per molte regioni. Ciò significa che qualcuno infetto da COVID-19 in queste regioni, in media, infetta meno di una persona, il che non è abbastanza per sostenere un focolaio”.

articolo integrale – imperial