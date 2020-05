INPS “Attenzione, tentativo di truffa per chi ha presentato richiesta bonus 600 euro”

Allarme lanciato dall’INPS: tentativo di truffa ai danni dei titolari di carta di credito e partita IVA che hanno presentato richiesta del bonus di 600 euro. La truffa avverrebbe tramite una email in cui si chiede all’utente di dichiarare il proprio numero di carta di credito al fine di consentire l’operazione di eventuale rimborso o trasmissione del Bonus richiesto. Numero di carta di credito che verrebbe, in realtà, utilizzato per “sottrarre fraudolentemente i dati della stessa carta di credito”. Pubblicato in data 4 maggio 2020, sulla pagina online dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, l’avviso arriverebbe così a mettere in guardia tutti coloro che aspettano il bonus riconosciuto dal provvedimento di Governo “Cura Italia” nella fase di emergenza da Covid-19 in corso.

Gli utenti vengono invitati a ignorare “tutte le email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del Bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell’INPS” perché “l’INPS non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili” e “tutte le informazioni sulle prestazioni INPS sono consultabili accedendo al portale www.inps.it”