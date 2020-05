Lab Libera Foggia: lo sfruttamento del lavoro ai tempi del Covid

Dopo l’operazione “White Labour” che, nei giorni scorsi, ha portato alla luce un nuovo caso di sfruttamento di braccianti agricoli nei campi della nostra Terra, riteniamo sia fondamentale parlare della tematica del lavoro in agricoltura, per capire anche quali sono gli ulteriori rischi che si aggiungono con la crisi sanitaria, economica e sociale in atto. C’è bisogno, infatti, di ripensare i modelli economici e lavorativi in questa fase di grande transizione e di profondo cambiamento, come proposto dalla campagna “GiustaItalia”, sostenuta dalla rete di Libera nei giorni scorsi.

In questa analisi ci faremo accompagnare da Ludovico Vaccaro, Procuratore Capo di Foggia, che ha coordinato le operazioni condotte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia , da Daniele Iacovelli, Segretario Generale della Flai CGIL di Foggia, che spesso affianca nella denuncia i lavoratori e le lavoratrici agricole e, oggi, tra le promotrici della campagna “Regolarizzateli”, e da Pietro Fragasso del Presidio di Libera Cerignola “Hyso Telharay”, da sempre impegnato nell’analisi e nel contrasto del caporalato in Capitanata.

COS’è LAB LIBERA FOGGIA: In questo tempo anomalo e di grandi cambiamenti delle abitudini sociali e aggregative le mafie non si fermano e continuano a riorganizzarsi, come abbiamo potuto assodare proprio nella città di Foggia. Il rischio di non accorgersi delle nuove dinamiche che si consolidano con il protrarsi della distanza sociale è forte, così come quello di allentare le reti di una comunità già fortemente minacciata dalla prepotenza mafiosa e dalle tante problematiche che la affliggono.

Come Coordinamento provinciale di Libera riteniamo importante tenere i fari accesi su ciò che avviene nel nostro territorio, provando, con gli strumenti a disposizione in questa situazione, a confrontarci, lanciare spunti di riflessione ed immaginare nuovi progetti. Abbiamo pensato, quindi, ad un laboratorio a distanza, “Lab Libera Foggia”, un contenitore di idee e di analisi, con incontri aperti sui social, momenti di formazione interni alla rete di Libera e lavori creativi che valorizzino l’impegno profuso in questi mesi e che preparino la nostra terra al dopo quarantena.