Manfredonia, “Anche io vorrei abbracciare le mie amiche: smettetela, e siate responsabili”

Manfredonia, 05 maggio 2020. “Basta irresponsabilità da parte dei cittadini, e dei miei coetanei. Non è tornata la bella stagione, stiamo giocando con il fuoco e presto potrebbero arrivare le dovute conseguenze”. Lo scrive a StatoQuotidiano.it una giovane “di quasi 18 anni” di Manfredonia, commentando le immagini di questi giorni, nelle quali si vedono tanti manfredoniani in giro in gruppo per il corso, al mare, nei torrioni, per le strade.

“Ho quasi 18 anni mi manca abbracciare le mie amiche, mi mancano i miei nonni, tutti gli affetti a me cari. Ho la consapevolezza che il mio restare a casa sia la più bella dimostrazione d’affetto nei loro confronti. Perché vedo foto sul web di gente che esce si abbraccia, va al mare, di riunioni di amici, uscite di gruppo. Tutto questo è uno scempio. Ci sono persone che stanno rischiando la vita, e non è per nulla giusto comportarsi in maniera incivile, vi prego di smetterla (non vi fermerete fino a quando questa situazione vi toccherà da vicino?). Se amiamo Manfredonia restiamo a casa, questo incubo finirà presto, se non collaboriamo tutti insieme presto però arriveremmo al limite. Dimostriamo per una volta di essere persone responsabili”.