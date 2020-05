Manfredonia, riavvio lento e guardingo. Lombardi (Pl) “La gente ha saputo autogestirsi”

, 05 maggio 2020. L’AVVIO della Fase 2 dell’epoca Covid-19 non ha prodotto come forse molti si aspettavano, la massiccia libera uscita dei manfredoniani. Il forzato e prolungato lockdown ha portato consiglio. La clausura è stata scrupolosamente osservata con le eccezioni dovute per le necessarie incombenze per la sopravvivenza quotidiana. Una condotta assennata anche nel momento della ripresa affrontato con il rispetto delle istruzioni per l’uso diffuso dai decreti governativi.

“LA GENTE ha saputo autogestirsi” attesta il commissario superiore Antonio Lombardi, comandante della Polizia locale che assieme alle altre forze dell’ordine, “vegliano” sulla città. Il riscontro eloquente di tanta attenzione è il controllo dell’epidemia confermata costantemente sul livello di 15-50 contagiati che non sono sfociati nelle estreme conseguenze.

I CITTADINI sono rimasti sostanzialmente guardinghi difronte a quel terribile spauracchio del coronavirus consapevoli che la battaglia non è finita. Una battaglia che si aggiunge a quelle in atto da tempo e che riguardano la sopravvivenza economica. Vale a dire la base vitale di una comunità. La furia del contagio è arrivata in un momento di grande affanno della città attanagliata da una profonda crisi economica a causa, ora è un anno, del crac amministrativo per decine di milioni di euro che la popolazione dovrà ripianare nei prossimi dieci anni. Un impegno niente affatto agevole considerata la scarsa capacità economica della città in recessione da diversi anni. Un handicap che costituisce un serio ostacolo per una ripresa economica sulla scia delle provvidenze annunciate a suon di miliardi di euro dal governo Conte.

IN CHE modo e misura Manfredonia saprà e potrà inserirsi in un circuito virtuoso? E’ l’interrogativo di fondo che la gente si pone. Un interrogativo che viene da lontano. Pur avendo tante risorse da utilizzare e valorizzare (due aree industriali, un sistema portuale articolato dall’industriale al commerciale-peschereccio al turistico, ai tanti beni culturali, la pesca, per fare qualche esempio) nessuno dei paladini propostisi alla guida della città, ha saputo fare qualcosa, come la realtà ben evidenzia. Gli illusionisti si sono sprecati.

IL RIFERIMENTO inoppugnabile e inquietante è quello deli inoccupati accumulatisi: superano il 60 per cento, il che vuol dire, scorporando i non idonei al lavoro, una città a terra, priva di quella energia vitale che le consenta di guardare avanti, di progredire. Un dato destinato ad aggravarsi. Lo zoccolo dell’economia locale è formato dai servizi, dalle attività commerciali e turistiche stagionali. Una economia che si autosostiene eppertanto maggiormente esposta agli effetti dirompenti della pandemia. Sulle riaperture come programmate dai decreti governativi, gravano tanti punti interrogativi. Non è più tempo di alibi. I prossimi giorni diranno quale sarà il domani di Manfredonia.

Michele Apollonio